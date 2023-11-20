الصين تبقي على معدلات الإقراض والفائدة دون تغيير

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أبقى البنك المركزي الصيني على معدلات الإقراض الرئيسة دون تغيير اليوم الاثنين، حيث إن أي تخفيف إضافي يمكن أن يضعف العملة.

وأبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيس على الإقراض لمدة عام عند 3.45 %. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيس بواقع عشر نقاط أساسية في أغسطس الماضي.

كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس على الإقراض لمدة خمسة أعوام، الذي يعد المؤشر الرئيس على معدلات الرهن العقاري، عند 4.20 % للمرة الخامسة على التوالي.

ومن المتوقع بصورة كبيرة، أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو، وهو نحو 5 %.

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