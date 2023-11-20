ارتفاع عدد المطاعم اليابانية في الخارج ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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خلص أحدث استطلاع لوزارة الزراعة اليابانية إلى أن عدد المطاعم اليابانية خارج اليابان ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى نحو 187 ألف مطعم خلال عام 2023، في ظل توسع سلاسل المطاعم اليابانية في الخارج.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن العدد ارتفع بنحو 20% مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري خلال عام 2021، حيث أرجعت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك النمو إلى الاهتمام المتزايد من محبي الأنمي (أعمال الرسوم المتحركة اليابانية) في أمريكا الوسطى والجنوبية.

وبالنظر للمناطق، فقد سجلت آسيا وأوروبا ارتفاعات 20% من 2021، لتصل إلى 122 ألف مطعم، و16 ألفاً و400 على التوالي؛ ما عزز التوقعات بنمو صادرات الزراعة والأغذية البحرية اليابانية.

ومن حيث البلاد، كان لدى الصين أعلى عدد مطاعم يابانية بواقع 78 ألفاً و760 مطعماً، تليها الولايات المتحدة بواقع 26 ألفاً و40 مطعماً، وكوريا الجنوبية بواقع 18 ألفاً و210 مطاعم. وعلى الرغم من تراجع عدد المطاعم اليابانية في أمريكا الشمالية 10 % إلى 28 ألفاً و600 خلال عام 2023 بسبب تأثير جائحة كورونا، فإنها ارتفعت في أمريكا الوسطى والجنوبية بنحو الضعف منذ 2021 لتصل إلى 12 ألفاً و900 مطعم.

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