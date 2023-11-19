مايكروسوفت تطلق تطبيق «ويندوز» لعشاق أجهزة «آبل»

المصدر: دبي - وكالات

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أطلقت مايكروسوفت رسمياً تطبيق «ويندوز» لأجهزة «آبل»، يتيح هذا التطبيق تشغيل نظام ويندوز على هواتف شركة آبل والأجهزة العاملة بنظام macOS.

ولا يزال التطبيق في المرحلة التجريبية ويوفر أيضاً خاصية الاتصال بجهاز آخر يعمل بنظام ويندوز والتحكم فيه عن بعد.

ويعمل التطبيق الجديد كمنصة مركزية يمكن من خلالها العمل بنظام ويندوز في حاسوب آخر، أو حاسوب افتراضي في خدمة الحوسبة السحابية «مايكروسوفت أزور»، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات مايكروسوفت 365 وخدمات المطورين «ديف بوكس» وغيرها.

ويمكن استخدام التطبيق الجديد في العديد من الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة، ومنها هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة بنظام ويندوز نفسه.

ويمكن تشغيل التطبيق أيضاً من خلال متصفح الويب في أجهزة الحاسوب دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق وتثبيته، وفقاً لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويأتي تطبيق ويندوز بشاشة رئيسية قابلة للتخصيص للوصول إلى نظام ويندوز وخدمات مايكروسوفت المختلفة وأجهزة الحاسوب البعيدة من مكان واحد.

ويتيح التطبيق تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت واحد أو عدة حسابات مع إمكانية التبديل بينها، كما يوفر التطبيق خيارات أخرى مختلفة كدعم عدة شاشات، والتحكم في دقة الشاشة، والملحقات مثل الطابعات والكاميرات والسماعات.

وتقول مايكروسوفت، إن الاتصال عبر التطبيق آمن تماماً، علماً بأن التطبيق لا يزال في المرحلة التجريبية وقد يجري تعديله قبل الإطلاق النهائي.

ويُعد تطبيق ويندوز الجديد خطوة في طريق تحويل أنظمتها وتطبيقاتها للعمل سحابياً، وإتاحتها للأجهزة التي لا تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن مايكروسوفت تعمل على تطوير نسخة من نظام ويندوز 12 القادم معتمدة على البرامج والخدمات السحابية.

هذا، ولا يعد تطبيق «ويندوز» متاحاً للأجهزة التي تعمل بنظام «الأندرويد».

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