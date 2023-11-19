2.45 % مكاسب أسبوعية للذهب

المصدر: (لندن - وكالات)

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تحولت أسعار الذهب للانخفاض في نهاية تعاملات أول من أمس مع تقييم المستثمرين تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.15% أو 2.6 دولار عند 1984.7 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست 1996.4 دولاراً، لكنها حققت مكاسب أسبوعية 2.45 % حيث تألق المعدن الأصفر بدعم الإقبال على الملاذات الآمنة وأيضاً مع تراجع أسعار الدولار الأمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.35 % عند 103.96 نقاط.

وتترقب الأسواق الأسبوع الجاري، صدور العديد من محاضر اجتماعات البنوك المركزية في اقتصادات رئيسية، ما يمنح المستثمرين فرصة لاستشراف المزيد عن توقعات أسعار الفائدة.

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