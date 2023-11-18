رهانات خفض الفائدة تدعم الأسهم العالمية

المصدر: (عواصم - وكالات)

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ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات، أمس، مع تزايد توقعات المستثمرين بشأن رهانات خفض أسعار الفائدة.

وفي بورصة «وول ستريت» الأمريكية فتح المؤشران ستاندرد اند بورز وداو جونز على ارتفاع، وصعد داو جونز 19.35 نقطة، أو 0.06 % إلى 34964.82 نقطة، بينما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعاً 1.31 نقطة أو 0.03 % إلى 4509.55 نقطة، لكن مؤشر ناسداك تراجع 12.24 نقطة أو 0.09 % إلى 14101.44 نقطة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية، ما عزز من توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي. وصعد «ستوكس 600» بنحو 1 % إلى 455.8 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر الماضي.

وزادت قيمة مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.25 % إلى 7504 نقاط، فيما ارتفع مؤشر «داكس» 0.85 % عند 15919 نقطة، وصعد «كاك» 0.9 % عند 7233 نقطة. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني وسجل أيضا ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مدفوعاً بنتائج أعمال قوية للشركات مع نهاية موسم الأرباح.

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