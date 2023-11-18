النفط دون 80 دولاراً بضغط مخاوف الطلب

المصدر: (لندن - وكالات)

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ظل سعر خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولاراً للبرميل، أمس، بعد يوم من هبوطه 5 % إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بسبب تزايد المخاوف من تصاعد الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار بما يعادل 1.7 % إلى 78.76 دولاراً خلال التعاملات وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74.1 دولاراً، بزيادة 1.2 دولار أي نحو 1.7 % أيضاً.

وخسر الخامان القياسيان نحو 17 % من قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتتجه الأسعار نحو تسجيل الأسبوع الرابع من الخسائر. وقال محللون من جولدمان ساكس في مذكرة «أسعار النفط انخفضت قليلاً هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة».

وأضافوا «إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع وعوضت جزئياً خفض أوبك».

ومع انخفاض برنت عن 80 دولاراً يتوقع محللون قيام «أوبك+» بتمديد خفضها الطوعي حتى 2024.

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