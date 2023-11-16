الأسهم الأمريكية تحاول التماسك بالمكاسب أمام ارتفاع طلبات إعانة البطالة

المصدر: نيويورك - وكالات

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واصلت الأسهم الأمريكية الارتفاع وإن كانت بشكل هامشي، رغم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا أكثر من المتوقع.

وارتفع المؤشر داو جونز نحو 160 نقطة أو 0.36% وفي طريقه للارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، فيما زاد المؤشر ستاندر آند بورز 500 نحو 0.30%، وصعد المؤشر ناسداك نحو 0.1%.

فيما أظهرت البيانات زيادة عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل استمرت في التحسن وهو ما قد يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في معركته لكبح التضخم.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 13 ألفاً إلى 231 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

كما أظهرت البيانات يوم الخميس أن أسعار الواردات انخفضت بنسبة 0.8% في أكتوبر، أكثر من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز بنسبة 0.3%.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، وهو مقياس لأسعار الجملة، بنسبة 0.5%. ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020.

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