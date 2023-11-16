67 % من المتسوقين إقليمياً يشترون السلع من خارج حدود بلادهم

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدرت دي إتش إل للتجارة الإلكترونية، الاستطلاع العالمي الأول للمتسوقين عبر الإنترنت لعام 2023، الذي يركز على تحليل أنماط الشراء عبر التجارة الإلكترونية حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا، وتوفر الدراسة المسحية عبر الإنترنت، رؤى حول أماكن وأسباب تسوق الأفراد عبر الحدود، بما في ذلك ميول المتسوقين وحجم الإنفاق، وتوجهاتهم تجاه التوصيل وسياسة الإرجاع، فضلاً عن حرصهم على الاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هم أكثر فئة يفضلون شراء السلع من خارج حدود بلدهم (67%)، لافتين إلى أهمية توافر شركة توصيل محترفة، حيث أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن عملية شراء إذا لم يتم تقديم الخيار المطلوب في عملية التسليم. علاوة على ذلك، أكد 69% منهم أنهم يرغبون في التوصيل المجاني في اليوم التالي، علاوة على تفضيلهم سياسة الإرجاع المجاني، حيث يفضل 1 من كل 3 الدفع نقداً عند التسليم.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت بين سكان الإمارات، حيث أعرب ما يقرب من الخُمس عن تسوقهم عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل في اليوم. كما حدد الاستطلاع خدمة التوصيل السريع، كأحد أولويات هؤلاء المستهلكين، حيث قال 45% منهم إن الأوقات الطويلة للتوصيل، تثير استياءهم أكثر عند التسوق عبر الإنترنت. وقال 54% من متسوقي الإمارات أيضاً، إن التوصيل المجاني سيحسن بشكل كبير تجربتهم في التسوق عبر الإنترنت، وقال 96% إنهم سيتخلون عن سلة التسوق الخاصة بهم، إذا لم يتم تقديم خيارات التوصيل المفضلة لديهم.

ويحرص 81% من متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على معرفة شركة التوصيل قبل القيام بعملية الشراء، وأكثر من نصفهم (58%)، يشترون فقط من المواقع التي توفر سياسة إرجاع مجاني. كما أكد 48% من المتسوقين أن الجودة الأفضل هي السبب الرئيس لشراء السلع من الخارج، حيث إن متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين الأقل رضا عن التوصيل المحلي بنسبة 85%.

وقالت ياسمينة بلوعيد المديرة التجارية الإقليمية لقطاع الأزياء والمنتجات الفاخرة لدى دي إتش جلوبال فواردينج في الشرق الأوسط: «يسلط هذا الاستطلاع، الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه مقدمو خدمات التوصيل في رحلة التسوق عبر الإنترنت، وأهمية مرونة التسليم والشفافية، كونهم يعدون عوامل حاسمة بالنسبة للمتسوقين. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 57 مليار دولار في عام 2026، سيكون من المفيد أن يقوم تجار التجزئة عبر الإنترنت، بسد الفجوات في رحلة المستهلك، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة. يوفر تقريرنا العديد من الرؤى القيمة حول ما يحتاجه تجار التجزئة في الشرق الأوسط، للتعامل معه، لضمان سعادة ورضا المتسوقين، وتوفير تجارب ناجحة».

أعرب المتسوقون عن استيائهم من التكاليف غير الظاهرة، حيث أظهر 42% من متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنهم يشترون فقط من البائعين الذين يضمون تكاليف التوصيل في تكلفة السلع.

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