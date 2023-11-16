رعاية الأطفال مفتاح أصحاب الأعمال لزيادة الإنتاج

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تحاول الولايات المتحدة جاهدة ملء الوظائف الشاغرة لدى أصحاب الأعمال، بدءاً من المحاسبين والطهاة، وصولاً إلى المعلمين وسائقي الشاحنات، حيث هبط معدل البطالة إلى 3.9%، ليقترب من أدنى مستوياته منذ خمسين عاماً.

وفي خطوة مهمة للتفوق على المنافسين واستقطاب العاملين، بدأت شركة «يو بي أس» العملاقة للشحن والخدمات اللوجستية في تقديم خدمات رعاية متميزة للأطفال في موقع بشمال كاليفورنيا، وترغب الشركة في توسيع نطاق البرنامج ليشمل أماكن أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

لذا، على الشركات الأخرى، وصناع السياسات، أن يضعوا ذلك في الحسبان، حيث تمثل ندرة خدمات رعاية الأطفال الجيدة ومعقولية التكلفة، أحد العوامل الرئيسة لخروج كثير من السيدات من القوى العاملة. يأتي ذلك رغم تحسن نسبة مشاركة النساء من الفئة العمرية 25 – 54 سنة في القوى العاملة بعد جائحة كورونا لتصل إلى أعلى مستوياتها، بحسب البيانات الفيدرالية. لكن الأرقام تبقى خادعة، حيث عند حساب نسبة زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة منذ عام 2000، سنجدها بالكاد تزحزحت إلى الأمام، وذلك عند مقارنتها بما حققته الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من زيادات كبيرة.

وفي تقرير لوكالة موديز عام 2022، قدرت الوكالة أنه يمكن للاقتصاد الأمريكي تحقيق مكاسب تقدر بتريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة حال ازدادت مشاركة النساء في القوى العاملة، إلى المعدلات المسجلة في الدول المتقدمة الأخرى، ولاجتذاب النساء للعودة للعمل، يتعين توفير خدمات رعاية أطفال بتكلفة معقولة. وصرحت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، بأن القطاع يعد «مثالاً نموذجياً للسوق المشوهة»، لأن انخفاض الأجور يجعل من الصعب على أصحاب الأعمال تعيين العاملين والاحتفاظ بهم. ووفقاً لوزارة العمل يبلغ متوسط أجر العاملين في رعاية الأطفال فقط 13,71 دولاراً في الساعة، أي فقط نحو 28500 دولار سنوياً، ولا توجد إمكانية لزيادة الأجور؛ لأن الآباء ليس بمقدورهم دفع المزيد، خاصة أن نصف الآباء يدفعون نحو 20% من دخل الأسرة على رعاية الطفل.

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم لقطاع خدمات رعاية الأطفال بمبلغ 24 مليار دولار خلال فترة وباء كورونا، لكن الدعم توقف في سبتمبر، ويدرس الكونغرس حالياً تقديم دعم جديد بمبلغ 16 مليار دولار لكن خدمات رعاية الأطفال المدعومة لا تلقى قبولاً من جانب المحافظين السياسيين.

لكن يوجد هنا مجال لنشاط جيد للأعمال، فالناتج المحلي الإجمالي يخسر حوالي 122 مليار دولار؛ بسبب عدم قدرة العاملين على تحمل تكاليف رعاية الأطفال، وفي شركة «يو بي أس»، انخفض معدل تغير الموظفين من 31% إلى 4% في المواقع التي توفر فيها خدمات رعاية أطفال، وهكذا، فإن تحقيق الأشياء الكبيرة يمكن لأن يأتي من مجرد من مساعدة أطفال الصغار.

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