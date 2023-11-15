التفاؤل يقود ارتفاعات الأسهم الأمريكية.. و«تارجت» يقفز 17 %

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء، بعدما عزز تراجع مؤشر أسعار المنتجين وجهة نظر تقول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بينما قفزت أسهم شركة تارجت 17 % عقب توقعات متفائلة للربع الذي تتخلله عطلات كثيرة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 34981.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 25 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 4520.30 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 99 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 14187.27 نقطة.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، الذي يقيس أسعار الجملة، بنسبة 0.5 % ليسجل أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2020. ومع ذلك، لم تكن جميع البيانات الاقتصادية إيجابية، حيث انخفضت مبيعات التجزئة أيضاً.

وقال جاي هاتفيلد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Infrastructure Capital Advisors: «من الواضح أن أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لسوق الأسهم هذا، والنشاط اليوم منطقي لأن مؤشر أسعار المنتجين كان رائعاً للغاية، كما توقعنا واليوم أسعار الفائدة أعلى قليلاً ليس بسبب مؤشر أسعار المنتجين ولكن لأن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاعاً قليلاً مقارنة بالتوقعات».

وتخرج وول ستريت من جلسة قوية شهد فيها مؤشر ستاندر آند بورز 500 وناسداك أفضل يوم لهما منذ أبريل، حيث جاءت هذه المكاسب بعد أن ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً لشهر أكتوبر، في حين توقع إجماع مؤشر داو جونز تحقيق مكاسب طفيفة.

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