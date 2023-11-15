عصابة الهجوم على أكبر بنك في العالم تعلن حصولها على فدية

المصدر: (بكين - بلومبرغ)

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قالت مجموعة القرصنة الإلكترونية التي تقف وراء الهجوم السيبراني الأخير على «البنك الصناعي والتجاري الصيني»؛ (أكبر بنك في العالم من حيث الأصول)، إنها تلقت فدية.

وأشار ممثل العصابة التي يطلق عليها اسم «لوكبيت»، إلى أنها حصلت على الفدية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم تتمكن «بلومبرغ نيوز» من التحقق من مزاعم العصابة، كما لم يستجب البنك المملوك للحكومة الصينية لطلب التعليق.

وأدى الاختراق الإلكتروني الذي تعرض له البنك الصناعي والتجاري الصيني، وكشف عنه النقاب في 9 نوفمبر الجاري، إلى منع بعض التداولات في سوق سندات الخزانة الأمريكية من المقاصة، مما أجبر الوسطاء والمتعاملين على إعادة توجيه المعاملات. وكانت وكالة «رويترز» للأنباء أول من نشرت خبر حصول العصابة على فدية.

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