التضخم يتباطأ في أمريكا خلال أكتوبر ويسجل 3.2% .. أفضل من المتوقع

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر، ما يعد إشارة إيجابية على مدى التقدم في المسار الطويل لترويض ضغوط الأسعار.

وتباطأ التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر أكتوبر ليسجل 3.2% مقابل توقعات جاءت عند 3.3% ومقارنة بالتضخم في سبتمبر والذي سجل 3.7%.

وعلى أساس شهري، فقد جاء التضخم عند مستويات صفرية مقابل 0.4% خلال سبتمبر، الأمر الذي كان أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بوتيرة أقل حدة ليسجل 0.1%.

كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، عن ارتفاع بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر. يُفضّل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمعيار أفضل لقياس التضخم الأساسي مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي والذي استقر عند معدلاته السابقة بسبب انخفاض سعر البنزين.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي بنسبة 0.2% و4% على الترتيب، مقابل التوقعات البالغة 0.3% و4.1%.

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