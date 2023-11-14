أسهم السيارات تقود ارتفاع الأسواق الأوروبية.. والتفاؤل يرفع اليابانية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بقيادة أسهم السيارات والموارد الأساسية، وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد صعود واسع النطاق في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 0.8 بالمئة، في حين قفزت أسهم الموارد الأساسية واحداً بالمئة بقيادة سهم شركة جلينكور الذي زاد 3.4 بالمئة.

ووافقت الشركة على شراء حصة 77% في شركة التعدين الكندية تيك ريسورسز التابعة لشركة تيك ريسورسز ليمتد لإنتاج الفحم المستخدم في صناعة الفولاذ مقابل 6.93 مليارات دولار نقداً.

وتصدرت شركة دليفري هيرو الألمانية التي تبيع الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت المؤشر ستوكس 600 بقفزة ستة بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله بشكل طفيف.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً وسط تفاؤل بأن تواصل الشركات المحلية إعلان توقعات قوية في ظل بقاء الين قرب أدنى مستوى في ثلاثة عقود مقابل الدولار.

وصعد نيكاي 0.34 بالمئة ليغلق عند 32695.93 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.37 بالمئة إلى 2345.29 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية «لقد تجاوز موسم أرباح الشركات اليابانية ذروته وأكد المستثمرون أن العديد من الشركات رفعت توقعاتها».

وأضاف «ومع بقاء سعر الين قريباً من 152 يناً لكل دولار، فإن هناك توقعات بأن تعزز الشركات اليابانية توقعات أرباحها بشكل أكبر».

وعادة ما يصب تراجع سعر الين في صالح المصدرين، لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تجنيها الشركات من الخارج لدى تحويلها إلى اليابان واحتسابها بالين.

وقفز سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.01% بعد تعديل توقعات أرباحها للعام بأكمله بسبب ضعف الين والتوقعات الأكثر تفاؤلاً للاقتصاد.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المصارف 1.77 بالمئة، مدعوماً أيضاً بارتفاع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جي المالية 2.47 بالمئة وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.25%.

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