تغريم البريد الملكي البريطاني 6.9 ملايين دولار

المصدر: (لندن - د ب أ)

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تعرضت شركة البريد الملكي البريطانية لغرامة قدرها 5.6 ملايين جنيه إسترليني (6.9 ملايين دولار) من جانب هيئة الرقابة على قطاع الاتصالات «أوفكوم»، لعدم تسليم البريد في الموعد المحدد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «أوفكوم» قولها، إن الشركة عجزت عن الوفاء بأهدافها بغض النظر عما تسبب فيه نزاع مع نقابات عمالية في إضراب في عام 2022. وقالت الهيئة إن البريد الملكي، سلمت أقل من 74 % من بريد الفئة الأولى في الموعد المحدد، وحوالي 91 % من بريد الفئة الثانية في الموعد المحدد خلال العام المالي 2022 - 2023.

وكان من المفترض أن تسلم 93 % من بريد الفئة الأولى في غضون يوم عمل واحد و98.5 % من بريد الفئة الثانية في فترة ثلاثة أيام عمل. وأقرت شركة البريد الملكي بالقرار في بيان، وقالت إن 18 يوماً من الإضرابات قد أثرت بشكل ملموس على أدائها.

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