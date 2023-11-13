توقعات بمستويات قياسية لـ«ستاندر آند بورز» العام المقبل

المصدر: نيويورك - وكالات

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أشارت توقعات جديدة إلى أن مؤشر ستاندر آند بورز 500 مؤهل لاختراق مستويات قياسية في 2024، مع انطلاق عام جديد من السوق الصاعد.

ووفقاً لرئيس استراتيجية السوق لدى Carson Group ريان ديتريك، فإن ارتفاع هوامش الربح وأرباح الشركات قد يلعب دوراً كرياح مواتية لأسعار الأسهم العام المقبل، بما يؤدي إلى مكاسب كبيرة لمؤشر ستاندر آند بورز 500.

وتشير الارتفاعات بنحو 10 % لمؤشر ستاندر آند بورز 500 إلى أنه سيسجل 4800 نقطة. كما تدعم الأدلة التاريخية تلك التوقعات، إذ إن المؤشر يرتفع في المتوسط بنحو 12.2 % في عام الانتخابات الأمريكية لفترة الولاية الأولى.

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