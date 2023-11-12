بعد 111 عاماً من الغرق.. أغراض سفينة «تيتانيك» للبيع في مزاد

المصدر: لندن - د ب أ

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بعد أكثر من 111 عاماً من غرق السفينة تيتانيك، تم طرح أغراض من السفينة الفاخرة للمزاد مقابل عشرات الآلاف من الجنيه الإسترليني، السبت، من بينها قائمة طعام لرواد الدرجة الأولى.

أحدثت قائمة الطعام جلبة، حيث يتردد أنها قائمة الطعام الوحيدة المتبقية من السفينة بتاريخ 11 أبريل 1912، وتضم القائمة المحار، إضافة إلى «شريحة من لحم البقر إيه لا فيكتوريا» ولحم الضأن والبط البري.

ويظهر على القائمة علامات تضررها من المياه، ولكن دفع مشترى مجهول في دار هنري الدريدج اند صن للمزاد 66 ألف جنيه استرليني (81 ألف دولار) مقابل القائمة.

وتم بيع بطانية لرواد الدرجة الأولى، يتردد أن أحد الناجين كان يحملها على متن قارب نجاة، وتراوحت قيمتها ما بين 70 ألف و100 جنيه استرليني، مقابل 76 ألف جنيه استرليني.

وكانت سفينة تيتانيك قد أبحرت من ساوثهامبتون في جنوب انجلترا في طريقها إلى نيويورك في 10 أبريل 1912، وعلى متنها أكثر من 2200 شخص.

وبعد أيام قليلة، اصطدمت السفينة، التي كانت تعتبر غير قابلة للغرق، بجبل جليدي وغرقت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

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