النفط يتراجع للأسبوع الثالث بخسائر %4

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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سجلت أسعار النفط، تراجعاً كبيراً الأسبوع الماضي، وتكبد خاما برنت والأمريكي القياسيان خسائر بنحو 4 %، مع تدهور الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ مايو 2023، بضغط مخاوف الطلب.

وجاءت خسائر النفط الأسبوعية على الرغم من ارتفاع أسعار الخام أول من أمس في ختام أسبوع التداول، حيث صعد الخام بنحو 2 % مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف «أوبك+» وذلك قبل اجتماع يعقده التحالف بعد أسبوعين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، بما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 81.43 دولاراً للبرميل أول من أمس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 1.43 دولار أو 1.9% إلى 77.17 دولاراً عند التسوية.

ويجتمع تحالف «أوبك+» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 الجاري. وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق «أوبك+» بشأن تحديد مستويات الإنتاج.

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