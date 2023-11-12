أسهم التكنولوجيا تنعش «وول ستريت»

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، على ارتفاع حاد في ختام أسبوع التداول أول من أمس، مدعومة بأسهم التكنولوجيا، وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع الجاري، تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 67.91 نقطة أو 1.56% إلى 4415.26 نقطة وناسداك 278.02 نقطة أو 2.06% إلى 13799.47 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز 394.58 نقطة أو 1.16% إلى 34286.52 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز