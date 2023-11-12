الشركات الاستشارية تجمد الرواتب دعماً للأرباح

المصدر: ستيفن فولي

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جمدت أبرز شركات الاستشارات في العالم الرواتب الابتدائية للخريجين الجدد. يأتي ذلك بعدما كانت المنافسة الضارية على اقتناص المواهب في سوق الوظائف أدت إلى ارتفاع حاد في الأجور بعد جائحة كوفيد 19.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فمن ضمن الشركات التي جمدت الرواتب عند معدلات سنة 2023 للطلاب الجامعيين وطلاب ماجستير إدارة الأعمال الذين سيشغلون وظائف عندها في السنة المقبلة شركتا «ماكينزي» «وبي سي جي»، وهو ما يتناقض تماماً مع الوضع في العام الماضي، عندما قامت الشركات برفع الأجور بأعلى نسبة منذ أكثر من عقدين. إن استمرارية ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوق تاريخياً يعني أن القيمة الفعلية لوظيفة استشارية جديدة ستكون منخفضة انخفاضاً حاداً في العام المقبل.

وقالت «فيونا تشيرنياوسكا»، المديرة التنفيذية لشركة «سورس جلوبال ريسيرش» ومحللة القطاع الاستشاري: إن الشركات الاستشارية، في مواجهتها لانخفاض طلب العملاء على الخدمات في بعض مجالاته، وتحت ضغوط التسعير بكل المجالات، تحاول تدعيم أرباحها عن طريق تقليص عمليات التوظيف وتجميد الأجور عند مستويات منخفضة.

وأضافت: «هناك مخاوف من أن السوق التي أصبحت خامدة على مدى 18 و24 شهراً المنصرمة، ستصبح أكثر ضعفاً مجدداً قبل بدء تعافيها.

فالشركات تريد الحرص على الاحتفاظ بشركائها عن طريق تحقيق عوائد مرتفعة ملائمة، وإحدى طرق تحقيق ذلك الهدف كبح تضخم الأجور ووقف الارتفاع المتزايد للرواتب الابتدائية، كما حدث في العام أو العامين السابقين».

ووفقاً لشركة «مانجمنت كونسلتد»، وهي شركة تدرب الطلاب عن طريق المقابلات مع الشركات الاستشارية وتراقب مستويات الأجور من خلال خطابات عروض العمل، فإن شركة «ماكينزي» تدفع 192.000 دولار للموظف الجديد خريج كلية إدارة الأعمال.

الراتب الأساسي للمتقدم الذي يدرس للحصول على درجة جامعية هو 112.000 دولار. وفقاً لشركة مانجمنت كونسلتد فإن المبلغ نفسه تدفعه شركة «ببن آند كو»، أما شركة بي سي جي فتقدم راتباً أقل بمقدار 2000 دولار.

ووجدت الدراسة أنه من الممكن بعد إضافة مكافآت التوقيع والأداء زيادة أجر العام الأول إلى 267.000 دولار أو أكثر لحملة ماجستير إدارة الأعمال و140.000 دولار أو أكثر للخريجين الجدد، ولا تكشف الشركات علانية عن أجورها.

قال نامان ميان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مانجمنت كونسلتد»، إنه لم ير أي شركة ترفع أجورها الأساسية: «إنه السوق الأشد صعوبة والأكثر تنافسية الذي أراه من 10 سنوات.

فهذه السنة أصبح لديك عدد أقل من الوظائف الشاغرة والكثير من الأشخاص الذين يتقدمون لهذه الوظائف، لأن هذه الوظائف هي الملاذ الآمن من مجال الاستثمارات المصرفية والمجال التقني.

وأضاف إنه في ظل تقليص التوظيف الإضافي من الجامعات هذا العام، طلبت بعض الشركات من المعينين لعام 2023 تأجيل تواريخ بدء عملهم إلى عام 2024.

وقال مصدر مطلع على عملية التوظيف في شركة ماكنزي أن تثبيت الرواتب الابتدائية ليس أمراً جديداً، فقد قامت به الشركة حوالي 10 سنوات خلال السنوات العشرين الماضية. وقال مصدر مطلع على ممارسات مجموعة بي سي جي الاستشارية: «عندما نقفز، نميل إلى أن تكون قفزاتنا كبيرة ثم نستقر قليلاً. لكن هذه السنة تبدو أكثر من مجرد استقرار».

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