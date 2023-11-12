«يوم العزاب» 80 مليون منتج بأدنى الأسعار.. و«علي بابا» تؤكد نمواً إيجابياً في المبيعات

المصدر: بكين - وكالات

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كشفت مجموعة علي بابا الصينية أن منصتي التجارة الإلكترونية Tmall وTaobao سجلتا نمواً إيجابياً على أساس سنوي خلال فترة مبيعات «يوم العزاب» التي انتهت منتصف ليل السبت.

وبلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة خلال فترة تسوق يوم العزاب خلال العام الماضي 1.15 تريليون يوان (157.97 مليار دولار)، وفقاً لشركة Bain.

أعلنت علي بابا في بداية المهرجان في أواخر أكتوبر تقديم 80 مليون منتج في متاجرها بأدنى الأسعار هذا العام، لتشجيع القوة الشرائية.

مهرجان يوم العزاب يعد حدثاً للتسوق عبر الإنترنت مدته 24 ساعة يعقد في 11 نوفمبر من كل عام في الصين، ثم توسع ليشمل أسابيع من العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية.

شهد هذا العام المرة الثانية التي لم تكشف فيها علي بابا عن القيمة الفعلية لمبيعاتها باليوان في مهرجانها التاريخي، الذي احتفل هذا العام بالذكرى الـ15 لتأسيسه.

عندما تضررت المبيعات العام الماضي بسبب استمرار قيود فيروس جائحة «كوفيد 19» في جميع أنحاء الصين، لم تكشف حينها مجموعة علي بابا عن حجم المبيعات.

قالت شركة JD.com إنها سجلت مبيعات قياسية خلال تلك الفترة، لم تكشف عنها أيضاً.

يراقب المهرجان من كثب باعتباره مقياساً لثقة المستهلك، وكانت توقعات نمو المبيعات هذا العام ضعيفة، حيث كان الاقتصاد يتأرجح بين الانكماش، والانتعاش غير مستقر.

تعد مجموعة علي بابا أكبر لاعب في التجارة الإلكترونية في الصين من حيث الحصة السوقية، ومارست ضغوطاً على التجار لتقديم أسعار منخفضة للغاية في يوم العزاب هذا العام.

منافسة كبيرة

اعتبرت التخفيضات المقدمة من مجموعة علي بابا وسيلة للرد على المنافسين، مثل Douyin وPDD Holdings Pinduoduo، التي غيرت مشهد التجارة الإلكترونية الصينية في السنوات الأخيرة من خلال بيع سلع منخفضة التكلفة ومخفضة على مدار العام؛ ونتيجة لذلك كانت الخصومات الكبيرة التي تراوحت بين 40% و50% أكثر شيوعاً مما كانت عليه في السنوات السابقة.

تغيرات في التسوق

وجد تقرير لشركة Bain and Company الذي صدر الأسبوع الماضي أن 77% من المستهلكين البالغ عددهم 3000 مستهلك الذين شملهم الاستطلاع خططوا لإنفاق مبلغ أقل أو المبلغ نفسه في يوم العزاب مقارنة بالعام الماضي.

أشارت شركة Bain إلى أن المتسوقين ينفقون على الضروريات، مثل المناديل الورقية وغسول اليدين والمعكرونة سريعة التحضير وأغذية الحيوانات الأليفة، بينما يشترون كميات أقل في الفئات باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والأثاث.

كان من المتوقع أن تشهد مستحضرات التجميل أداءً قوياً طوال فترة مبيعات يوم العزاب، لكنها واجهت صعوبات هذا العام، إذ ظل الطلب على مستحضرات التجميل منخفضاً بعد عام تقريباً من رفع الصين القيود الصارمة المرتبطة بـ«كوفيد 19».

ذكرت علي بابا أن مبيعات دراجات الطريق قفزت بنسبة 300% خلال الساعة الأولى من المبيعات.

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