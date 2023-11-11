«وول ستريت» ترتفع وتترقب بيانات مهمة

المصدر: (عواصم - رويترز)

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع أمس مع تقييم المستثمرين للتصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول وترقبهم لبيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات لمسار السياسة النقدية. وارتفع مؤشر داو جونز 128.88 نقطة أو 0.38 % عند الفتح إلى 34020.82 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعاً 16.80 نقطة أو 0.39 % إلى 4364.15، بينما ربح مؤشر ناسداك 49.74 نقطة أو 0.37 % إلى 13571.19 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية بضغط ارتفاع عوائد السندات، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % خلال التعاملات، لكنه لا يزال متجهاً لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني 0.24 % إلى 32568.11 نقطة، لكنه بعيد عن المستوى المتدني الذي بلغه في التعاملات المبكرة عندما انخفض بما يصل إلى 1.22 % وعوض مؤشر توبكس خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.07 %.

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