«المركزي الأوروبي»: تراجع التضخم ليس مضموناً

المصدر: (فرانكفورت - أ ف ب)

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حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس من أن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2,9 % أكتوبر الماضي أمر مشجع، لكن لا يمكن «أن يعتبر مضموناً».

ورأت المسؤولة أن معدل التضخم «لا بأس به»، بعدما تجاوز في ذروته 10 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت في مقابلة بالفيديو مع صحيفة فايننشال تايمز «لكن لا ينبغي أن يعتبر أمراً مضموناً وأنه سيستمر لفترة طويلة».

ويرتبط الانخفاض الكبير في معدل التضخم في الأشهر الأخيرة في جزء كبير منه بتراجع أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعاً حاداً في أكتوبر 2022.

وأكدت لاغارد أنه «سيتعين علينا مراقبة أسعار الطاقة مستقبلاً من كثب». وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير في أكتوبر، بعد 10 زيادات متتالية أوصلت المعدل الرئيسي إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 4 % لكن البنك حذّر من أن المخاطر التضخمية التي تفاقمت بسبب أحداث الشرق الأوسط، لا تزال مرتفعة.

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