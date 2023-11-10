شركة بريطانية تبيع عقاراً سكنياً في مايفير مقابل 125 مليون جنيه إسترليني

المصدر: د ب ا

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عرضت شركة العقارات ريزيدينشال لاند، المملوكة للقطب البريطاني بروس ريتشي، مجمع شقق بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار) للبيع في منطقة مايفير بلندن.

والمبنى مؤلف من تسعة طوابق ومصمم على الطراز الإدواردي، ويقع بين هايد بارك وبيركيلي سكوير، ويعد أحد أغلى العقارات السكنية التي تباع في لندن هذا العام.

وسوف يكون العقار السكني بمثابة اختبار لسوق العقارات في العاصمة التي تعاني في ظل ارتفاع التكاليف، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونشرت ريزيدينشال لاند نتائجها لعام 2020 العام الجاري، والتي أظهرت خسارة قبل حساب الضرائب بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بخسارة بلغت نحو 4 ملايين جنيه إسترليني العام السابق عليه.

وعادت الشركة التي تصف نفسها على أنها إحدى أكبر شركات العقارات في لندن، وحققت أرباحاً بقيمة نحو 200 ألف جنيه إسترليني، بحسب أحدث الحسابات التي نشرت على موقع مؤسسة "كامبنيز هاوس" الحكومية البريطانية المسؤولة عن تسجيل الشركات.

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