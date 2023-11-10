هجوم سيبراني على أكبر بنك بالصين يعطل التداول في سوق الخزانة الأمريكية

المصدر: ا ب

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أكدت شركة خدمات مالية تابعة لأكبر بنك في الصين أن هجوما سيبرانيا ببرنامج الفدية هو الذي أدى إلى تعطيل التداول في سوق الخزانة الأمريكية.

يتعامل البنك الصناعي والتجاري الصيني للخدمات المالية مع الصفقات والخدمات الأخرى للمؤسسات المالية. قال بيان على موقعه على الإنترنت شوهد يوم الجمعة أن هجوم برامج الفدية هذا الأسبوع عطل بعض أنظمتها، لكنه قام بفصل أجزاء من الأنظمة المتضررة للحد من تأثير الهجوم.

قالت الشركة، ومقرها نيويورك، إنها تحقق في الأمر وأبلغت سلطات إنفاذ القانون بالمشكلة.

وأضافت أنه تمت تصفية جميع معاملات سندات الخزانة التي تم تنفيذها يوم الأربعاء وتمت تسوية عمليات تمويل إعادة الشراء يوم الخميس.

وقالت إن الخدمات المصرفية والبريد الإلكتروني والأنظمة الأخرى الخاصة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني لم تتأثر.

لم تقدم الشركة مزيدًا من التفاصيل، لكن التقارير ذكرت أن الهجوم نفذته جماعة "لوك بت"، وهي عصابة برامج فدية ناطقة بالروسية ولا تستهدف دول الاتحاد السوفييتي السابق.

إنها واحدة من أكثر أنواع برامج الفدية كفاءةً، وفقًا لشركة الأمن السيبراني "إيمس سوفت". تنشط العصابة منذ سبتمبر 2019، وهاجمت آلاف المنظمات.

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