بتكوين تخترق 36 ألف دولار بآمال الموافقة على صناديق تداولها

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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قفزت عملة «بتكوين» 3.6 % إلى أعلى مستوياتها في 18 شهراً، مع تزايد التوقعات بالموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة للاستثمار في أكبر رمز مميز بقطاع التشفير.

وارتفعت «بتكوين» إلى 36856 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2022، كما صعدت إيثريوم (العملة المشفرة الأصغر حجماً من بتكوين)، بما يصل إلى 2.2 % فيما تقدمت سولانا بـ3.2 %.

وحصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على مهلة قصيرة تناهز 8 أيام على الأقل «لإصدار أوامر الموافقة نظرياً» على صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، وفقاً لمذكرة صادرة عن جيمس سيفارت، وإريك بالتشوناس، المحللين في «بلومبرغ إنتليجنس». وقال المحللان: «حتى لو لم تصدر الموافقات الرسمية هذا الشهر ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة لإعلان موافقتها، بحلول 10 يناير المقبل».

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