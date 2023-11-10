تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا

المصدر: نيويورك - رويترز

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تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار سوق العمل في إظهار القليل من المؤشرات على التباطؤ.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى 217 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

ينظر إلى طلبات إعانة البطالة على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين. وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات لأربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلباً، بمقدار 1500 إلى 212250 طلباً.

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