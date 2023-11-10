الأسهم العالمية.. تقييم إشارات «الاحتياطي» حول الفائدة

المصدر: عواصم - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، حيث يعكف المستثمرين على تقييم إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حول أسعار الفائدة.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف حيث يكافح مؤشر السوق الواسع للبناء على أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر 2021. وزاد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 5 نقاط أي حوالي 0.03%.

الأوروبية

واستقرت الأسهم الأوروبية،، بعد أن قلصت مواقف صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي تفاؤل السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%.

وأشار صناع سياسة بالبنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إلى أن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم، وأن الشركات والحكومات بحاجة إلى التعاون لتجنب المزيد من تشديد السياسة.

وصعد سهم أسترازينيكا 1.6%، بعدما عززت توقعاتها للأرباح السنوية، وأعلنت عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثالث. وقفز سهم شنايدر إلكتريك 5.8%، بعد الكشف عن نظرة الشركة المستقبلية طويلة المدى.

ونزل سهم فلاتر 8.3%، بعدما توقعت أكبر شركة في العالم للمراهنات عبر الإنترنت، أن تأتي أرباح العام ككل عند الحد الأدنى من نطاق توقعاتها السابقة، الأمر الذي قاد بدوره إلى هبوط قطاع السفر والترفيه 2.2%.

اليابان

حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب قوية عند الإغلاق، منهياً خسائر مني بها على مدى يومين، مدعوماً بنتائج أعمال قوية، ساعدت في رفع أسهم شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وأغلق نيكاي على ارتفاع نسبته 1.49%، مسجلاً 32646.46 نقطة، معوضاً أغلب التراجع الذي بلغت نسبته 1.66 في المئة على مدى الجلستين السابقتين. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 169، وتراجع 54، واستقر سهمان. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26%.

ورغم أن شركة كوزمو إنرجي ليست مدرجة على نيكاي، لكنها دفعت أسهم شركات طاقة أخرى للارتفاع، بعد أن قفز سهمها بنحو تسعة في المئة، إثر مراجعتها لتوقعات الأرباح بالرفع. وزاد سهم إديميتسو كوسان 3.11%، وسهم إنيوس 1.67%. وحقق سهم شركة كاسيو المصنعة للساعات والحاسبات الآلية، أكبر نسبة صعود على نيكاي، إذ قفز 7%، بعد إعلان نتائج مالية إيجابية.

وزاد سهم نينتيندو للألعاب 5.57%، مواصلة مكاسب نسبتها 6.09%، حققتها الجلسة السابقة بفضل إعلان توقعات تسجيل أرباح ومبيعات قوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز