محاولة اختراق لـ «تشات جي بي تي» يوقفه عن العمل ساعة ونصف

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاني شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، من أجل التصدي لما وصفته بـ «حركة مرور غير الطبيعية»، تشير إلى أن هناك مجموعة من المتسللين يحاولون اختراق خدماتها، ما يكشف لأول مرة عن السبب المحتمل لانقطاع خدمة تطبيق «تشات جي بي تي»، الذي ظهر هذا الأسبوع.

قالت الشركة الناشئة المدعومة من «مايكروسوفت»، التي ساعدت في انتشار تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي حول العالم، إنها رصدت علامات على هجوم يستهدف منع الوصول إلى الخدمات على منصاتها، حيث يحاول قراصنة خارجيون زيادة الأحمال على النظام الأساسي، عن طريق تقديم مطالبات متكررة إليه.

عاد روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» إلى العمل، بعد تعرّضه لعطلٍ لوقتٍ قصير الأربعاء.

وقالت شركة «أوبن أيه آي» المالكة لـ «تشات جي بي تي»: «بين الساعتين 5:42 و7:16 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، رأينا أخطاء تؤثر في جميع الخدمات. لقد حدّدنا المشكلة، وقمنا بإصلاحها. إنّنا نشهد الآن استجابات طبيعية من خدماتنا».

كذلك واجه روبوت الدردشة Anthropic's Claude 2، وهو منافس «تشات جي بي تي»، أنشأه موظّفون سابقون في «أوبن إيه آي»، مشكلات أيضاً، إذ ظهر للمستخدمين رسالة جاء فيها: «بسبب قيود غير متوقّعة على السعة، يتعذّر على Claude الردّ على رسالتك».

ويأتي العطل بعد أوّل حدث لـ «أوبن إيه آي»، حيث أعلنت الشركة عن أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي حتى الآن، GPT-4 Turbo، بالإضافة إلى خيار جديد يسمح للمستخدمين بإنشاء إصدارات مخصّصة المهام من «تشات جي بي تي».

وقالت مديرة التكنولوجيا في «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، للصحافيين يوم الاثنين، إنّ أكثر من 92 في المئة من شركات Fortune 500 تستخدم المنصّة، ارتفاعاً من 80 في المئة في آب، وهي تمتدّ عبر صناعات مثل الخدمات المالية والتطبيقات القانونية والتعليم.

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