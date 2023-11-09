الأسهم الأوروبية تستقر.. واليابانية تتعافى بعد يومين من الخسائر

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن قلصت مواقف صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي تفاؤل السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون مرة أخرى، تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً يذكر خلال التداولات المبكرة، بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وأشار صناع سياسة بالبنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إلى أن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم، وأن الشركات والحكومات بحاجة إلى التعاون لتجنب المزيد من تشديد السياسة.

وصعد سهم أسترازينيكا 1.6 في المئة، بعدما عززت توقعاتها للأرباح السنوية، وأعلنت عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثالث.

وقفز سهم شنايدر إلكتريك 5.8 في المئة، بعد الكشف عن نظرة الشركة المستقبلية طويلة المدى.

ونزل سهم فلاتر 8.3 في المئة، بعدما توقعت أكبر شركة في العالم للمراهنات عبر الإنترنت، أن تأتي أرباح العام ككل عند الحد الأدنى من نطاق توقعاتها السابقة، الأمر الذي قاد بدوره إلى هبوط قطاع السفر والترفيه 2.2 في المئة.

اليابان

حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب قوية عند الإغلاق، منهياً خسائر مني بها على مدى يومين، مدعوماً بنتائج أعمال قوية، ساعدت في رفع أسهم شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وأغلق نيكاي على ارتفاع نسبته 1.49 في المئة، مسجلاً 32646.46 نقطة، معوضاً أغلب التراجع الذي بلغت نسبته 1.66 في المئة على مدى الجلستين السابقتين. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 169، وتراجع 54، واستقر سهمان.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26 في المئة.

ورغم أن شركة كوزمو إنرجي ليست مدرجة على نيكاي، لكنها دفعت أسهم شركات طاقة أخرى للارتفاع، بعد أن قفز سهمها بنحو تسعة في المئة، إثر مراجعتها لتوقعات الأرباح بالرفع. وزاد سهم إديميتسو كوسان 3.11 في المئة، وسهم إنيوس 1.67 في المئة.

وحقق سهم شركة كاسيو المصنعة للساعات والحاسبات الآلية، أكبر نسبة صعود على نيكاي، إذ قفز بنحو سبعة في المئة، بعد إعلان نتائج مالية إيجابية.

وزاد سهم نينتيندو للألعاب 5.57 في المئة، مواصلة مكاسب نسبتها 6.09 في المئة، حققتها الجلسة السابقة بفضل إعلان توقعات تسجيل أرباح ومبيعات قوية.

وجاء سهم كاو لمستحضرات التجميل في المرتبة الثالثة من الصعود، بعد ارتفاع يقارب الخمسة في المئة، بعد إعلان نتائج الأعمال.

ويصل موسم إعلان نتائج الأعمال لذروته في اليابان، غداً الجمعة، وسينتهي إلى حد كبير بحلول يوم الثلاثاء.

كما تسببت النتائج المالية في هبوط كبير لبعض الأسهم أيضاً على نيكي، مع نزول فوجيكورا لتصنيع المكونات الإلكترونية وشارب، بأكثر من عشرة في المئة.

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