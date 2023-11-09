«ديزني» تقلص خسائرها في مجال البث المباشر خلال الربع الأخير

المصدر: كاليفورنيا - د ب أ

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قالت شركة ديزني الأمريكية العملاقة للترفيه إنها قلصت خسائرها في مجال البث المباشر.

وفي الربع الأخير سجل قسم البث في ديزني خسائر بمقدار 387 مليون دولار، وفي نفس الربع من العام السابق خسر القسم 1.47 مليار دولار.

واكتسبت خدمة «ديزني+» 7 ملايين عميل اشتراك في غضون ثلاثة أشهر، ولديها الآن 112.6 مليون مستخدم في عرضها الأساسي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر في بيان: «تعكس نتائجنا هذا الربع التقدم الكبير، الذي أحرزناه خلال العام الماضي، بينما لا يزال أمامنا عمل للقيام به، فقد سمحت لنا هذه الجهود بتجاوز هذه الفترة من الإصلاح والبدء في بناء أعمالنا مرة أخرى».

وزادت ديزني مبيعاتها المجمعة بنسبة 5% إلى 21.24 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في سبتمبر، وارتفعت الأرباح إلى 694 مليون دولار من 254 مليون دولار قبل عام،

وارتفع سعر السهم بنحو 3% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

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