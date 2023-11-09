جنرال موتورز توقف إنتاج السيارة الفان ذاتية القيادة كروز أوريجن

المصدر: ديترويت - د ب أ

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أعلنت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة وقف إنتاج سيارتها «كروز أوريجن» ذاتية القيادة كلياً من فئة الفان، التي تم تطويرها بشكل مشترك مع شركتي هوندا وكروز، وجاء قرار وقف إنتاج السيارة بعد إعلان شركة كروز وقف تشغيل كل سياراتها ذاتية القيادة على مستوى الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا تعليق رخص تسيير السيارات «كروز أوريجن» ذاتية القيادة، بسبب خطورتها على الناس.

وذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن كيلي فوجت الرئيس التنفيذي لشركة كروز أبلغ موظفيها، خلال اجتماع شامل أن الشركة أنتجت بالفعل مئات السيارات من طراز «كروز أوريجن»، وأن المخزون من هذه السيارات سيكون كافياً لتلبية الطلب على المدى القريب لحين استئناف الإنتاج.

وفي فبراير من العام الماضي تقدمت شركة كروز بطلب إلى إدارة السلامة المرورية الأمريكية للحصول على رخصة لاستخدام 2500 سيارة أوريجن ذاتية القيادة على الطرق العامة في الولايات المتحدة. من ناحيتها لم تبت إدارة السلامة المرورية في طلب الشركة حتى الآن، وبدأت تحقيقين، للتأكد من سياسات الأمان والسلامة في شركة كروز.

وفي ديسمبر الماضي أطلقت السلطات الأمريكية أول تحقيق بشأن صدم إحدى سيارات كروز لأحد المشاة في سان فرانسيسكو، وفتحت السلطات تحقيقاً ثانيا في الشهر الماضي. كما فتحت إدارة السلامة المرورية الباب أمام تلقي الشكاوى من سيارات كروز لا تراعي سلامة المشاة أو راكبي الدراجات.

وقالت إدارة السلامة المرورية إنها تشعر بالقلق من احتمال عدم تعامل شركة كروز مع عوامل حماية مستخدمي الطرق والشوارع بالحرص الكافي.

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