انهيار أرباح بوينج خلال الربع الثالث من 1.1 مليار دولار إلى 68 مليوناً فقط

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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تراجعت أرباح شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 68.1 مليون دولار مقابل 1.13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد 0.47 دولار مقابل 7.84 دولارات خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه بلغت الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة إلى 635.5 مليون دولار بما يعادل 4.36 دولارات للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون الأرباح 3.99 دولارات للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة طفيفة إلى 2.52 مليار دولار مقابل 2.51 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وفي الشهر الماضي خفضت بوينج عدد الطائرات التي تستهدف تسليمها سنوياً إلى 737 طائرة فقط بسبب وجود مشكلات في الجودة تؤثر على إنتاج أكثر طائراتها مبيعاً.

وقالت بوينج إنها تتوقع تسليم ما بين 375 و400 طائرة من الطائرات ذات الممر الواحد خلال العام الحالي، وذلك بعد شهر من إصدار مسؤولي الشركة مذكرة أكثر حذراً، بالقول إن حجم تسليمات هذا الطراز سيكون في حدود 400 طائرة، بعد أن اتضح أن إصلاحات جزء من جسم الطائرة أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

في الوقت نفسه أبقت بوينج على استهدافها تحقيق تدفقات نقدية حرة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار خلال العام الحالي، وأكدت استهدافها مضاعفة التدفقات النقدية إلى 10 مليارات دولار بحلول منتصف العقد الحالي. كما أبقت الشركة على المستهدف لتسليمات الطائرة بوينج 787 دريملاينر وهي مصدر أساسي آخر للإيرادات.

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