«أوبر» تتحول إلى الربحية بـ394 مليون دولار بارتفاع الرحلات والتوصيل

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

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سجلت شركة أوبر أرباحاً من عملياتها بقيمة 394 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بخسائر بلغت 495 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل 221 مليون دولار، أو 10 سنتات للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.2 مليار دولار، أو 61 سنتاً للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

وتأتي هذه الأرباح على خلفية نمو الطلب على الرحلات والتوصيل إلى جانب زيادة عدد السائقين، فسجلت الشركة نمواً في مجمل الرحلات بـ25% في الربع الثالث.

وسجلت الإيرادات الفصلية للشركة 9.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، إلا أن ذلك قد خالف توقعات المحللين وكان أبطأ وتيرة نمو في 10 أرباع.

وتوقعت الشركة أن تسجل الشركة مبلغاً يتراوح ما بين 36.5 مليار دولار و37.5 مليار دولار في الربع الرابع من مجمل حجوزها، التي تشمل الرحلات والتوصيل والشحن، وأن تسجل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء رقماً قياسياً يتراوح ما بين 1.18 مليار دولار و1.24 مليار دولار.

وحققت أوبر نمواً ملحوظاً في مجمل حجوزها للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وبنسبة 21% على أساس سنوي، عند 35.3 مليار دولار مع مجمل حجوز التنقل بـ17.9 مليار دولار، بزيادة 31% على أساس سنوي ومجمل حجوز التوصيل بـ16.1 مليار دولار، بزيادة 18% على أساس سنوي.

يُذكر أن مكاسب السهم قد وصلت إلى نحو 95% العام الحالي.

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