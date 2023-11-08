«عطل كبير» يضرب شركة اتّصالات كبرى بأستراليا يشل حركة الشركات

المصدر: سيدني - (أ ف ب)

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أصاب عطل كبير خدمات شركة اتّصالات كبرى في أستراليا، ما أدّى إلى تعطّل خطوط الهاتف النقّال وأنظمة الدفع الإلكتروني وتأثّر ملايين العملاء.

وتحدّثت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند عن قلق كبير يسود البلاد وسط جهود تبذلها شركة أوبتوس، ثاني أكبر مزوّد لخدمات الهاتف المحمول والأرضي والإنترنت في أستراليا، لإصلاح شبكتها.

وتعذّر على عشرات المستشفيات تلقّي الاتصالات الهاتفية، كما أفادت تقارير بأن بعضاً من الخطوط الهاتفية الأرضية التابعة لشبكة أوبتوس غير قادرة على الاتّصال بخدمات الطوارئ.

وقالت «أوبتوس» التي يتخطى عدد عملائها في أستراليا العشرة ملايين، إنها «على علم بمشكلة» تؤثّر على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

وجاء في بيان لمتحدّث باسم الشركة «تعمل فرقنا على استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن»، متقدّماً بـ«اعتذار صادق» من العملاء.

وتعطّلت خدمات القطارات في مدينة ملبورن لفترة وجيزة بسبب «انقطاع الاتصالات» لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كان الأمر على صلة بالعطل الذي طرأ على «أوبتوس».

وتحدّثت رولاند في تصريح لهيئة البث الأسترالية «إيه بي سي» عن «مشكلة في الشبكة» قد تكون كبيرة.

وتابعت «أعتقد أنه صباح مثير جداً للقلق بالنسبة لكثير من الأستراليين حتى الآن».

وأعلنت شركة رامزي للرعاية الصحية في منشور على فيسبوك أنّ خطوط الهاتف معطّلة في مستشفياتها الخاصة وعددها 73 مستشفى، كما أعلن مستشفى ويستميد الخاص في سيدني أنّ خطوطه الهاتفية معطّلة.

كذلك، أعلنت شركات أخرى مواجهة مشاكل بينها شركة التأمين «بوبا» وشركة الطيران «فيرجين أستراليا».

ونقلت إذاعة «إيه بي سي» في ملبورن عن مقدّم خدمات رعاية قوله إنه تعذّر عليه الاتصال بسيارة إسعاف لأحد مرضاه مما اضطرّه لاستخدام هاتف أحد المارّة.

ويأتي العطل بعد عام ونيّف على سرقة بيانات أكثر من تسعة ملايين عميل لدى شركة أوبتوس في هجوم سيبراني.

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