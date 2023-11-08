«أوبك» تتوقع نمو الاقتصاد العالمي

المصدر: (لندن - رويترز)

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قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إن المنظمة تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي وأن يعزز الطلب على الوقود رغم تحديات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وقال في مؤتمر أرجوس الأوروبي للنفط الخام إن أداء الولايات المتحدة جيد بينما تعاني أوروبا، مشيراً إلى تقديرات بأنه حتى الصين، التي خرجت من الإغلاق بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، ستحقق نمواً يتراوح بين 4.5 إلى 5%، بما يتجاوز أوروبا.

وتابع: عندما نتحدث عن الطلب ونظرتنا المستقبلية، ربما على المدى القصير إلى المتوسط، فإننا لا نزال نرى اقتصاداً عالمياً صحياً ينمو رغم كل التحديات والضغوط.

وأظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر على الأساسين السنوي والشهري، بينما تقلص إجمالي صادراتها بأسرع من المتوقع. وقد تقود توقعات بتخفيضات الخام من جانب مصافي التكرير في الصين بين نوفمبر وديسمبر إلى الحد من الطلب على النفط وتفاقم انخفاض الأسعار.

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