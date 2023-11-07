النفط يعمّق خسائره ويحوم عند 81 دولاراً بتراجع 4% بسبب مخاوف الطلب

المصدر: نيويورك - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت أسعار النفط 4 % اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بالطلب ناجمة عن تباين بيانات صينية وتراجع توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات إلى 81.9 دولاراً للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من ثلاثة دولارات إلى 77.65 دولاراً للبرميل.

وعلى جانب الطلب، أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر نمواً قوياً على أساس سنوي وأساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقالت فيونا سينكوتا المحللة في سيتي إندكس: «البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في أكبر وجهة لتصدير النفط وهي الغرب».

كما أن التوقعات بتقليل تشغيل مصافي تكرير النفط الخام في الصين بين نوفمبر وديسمبر يمكن أن يحد أيضاً من الطلب على النفط ويؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار.

وارتفع الدولار من أدنى مستويات سجلها في الآونة الأخيرة، مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبدد نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس، الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة قائلاً إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى بذل المزيد من الجهد لخفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة. وينتظر المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الأربعاء والخميس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز