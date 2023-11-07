1037 شركة أشهرت إفلاسها في ألمانيا أكتوبر الماضي بارتفاع 44%

المصدر: هالة - د ب أ

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ارتفع عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا في أكتوبر الماضي.

وأظهر مؤشر اتجاه الإعسار التابع لمعهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة هالة أن عدد هذه الشركات بلغ في الشهر الماضي 1037 شركة بارتفاع بنسبة 44% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وبنسبة 12% مقارنة بالمتوسط الخاص بهذا الشهر للأعوام بين 2016 و2019، وذلك حسبما أعلن المعهد اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال شتيفن مولر، رئيس القسم المسؤول عن أبحاث الإعسار في المعهد، إن «ارتفاع عدد حالات الإفلاس في أكتوبر يمثل تحولاً».

وأضاف مولر أنه بعد أخذ تأثير عدد أيام العمل في الحسبان يكون أكتوبر هو الشهر الذي شهد أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات منذ نهاية الجائحة.

وفي الوقت نفسه، أكد مولر أن «هذه لا تمثل بعد موجة إفلاس»، مشيراً إلى أنه من غير الممكن ملاحظة هذه الحالة، وقال إن عدد حالات الإفلاس الشهري في عامي 2003 و2010 كانت تصل في بعض الأحيان إلى 2000 حالة؛ أي أكثر من ضعف المعدل الحالي. وتابع مولر أن حجم الشركات هو العامل الحاسم.

وحسب المعهد، فإن أغلب حالات الإفلاس في الشهر الماضي كانت في قطاع الصحة والقطاع الصناعي. وقال مولر إن القطاع الصحي شهد مؤخراً إشهار الكثير من العيادات والمستشفيات إفلاسها، لافتاً إلى أن هذا الأمر أثر على الكثير من العاملين.

ويتوقع المعهد ارتفاع عدد حالات الإفلاس في الشهور المقبلة.

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