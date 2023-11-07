بنك «يو بي إس» السويسري يتكبد خسائر فصلية فادحة بسبب التزامات كريدي سويس

المصدر: زيورخ - (د ب أ)

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تكبد بنك «يو. بي. إس جروب» السويسري العملاق خسائر فادحة في الربع الثالث من العام الجاري، ولكنه تمكن في الوقت نفسه من استيعاب التأثير المالي لاستحواذه على بنك كريدي سويس.

وعلى الرغم من عدم احتساب تكاليف دمج البنك في كريدي سويس، سجل «يو بي إس» أرباحاً كبيرة قبل احتساب الضرائب.

وحسب ما أعلن في زيورخ اليوم الثلاثاء، سجل «يو. بي. إس» خسارة مقدارها 785 مليون دولار في الربع الثالث.

وهذا أول ربع يتم فيه تضمين «كريدي سويس» بالكامل في نتائج البنك. وفي الربع الثاني، تم تضمين يونيو فقط في البيانات المالية لـ«يو. بي. إس».

ويقدر «يو. بي. إس» خسائره قبل الضرائب في الربع الثالث بنحو 255 مليون دولار.

ومن دون حساب تكاليف دمج كريدي سويس، فإن النتيجة أكثر من 844 مليون دولار.

وبتعديل النتائج، وفقاً لتأثيرات الاستحواذ، بلغت الأرباح قبل اقتطاع الضرائب على مستوى المجموعة 1.1 مليار دولار في الربع السابق.

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