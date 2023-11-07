27.7 % ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال 10 أشهر إلى 196 مليار دولار

المصدر: بكين - د ب أ

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أعلنت هيئة الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 27.7% على أساس سنوي ليصل إلى 196.48 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين.

وأضاف البيان أن صادرات الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 52.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 90.08 مليار دولار، في حين ارتفعت واردات روسيا بنسبة 12.4% لتصل إلى 106.4 مليارات دولار، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما أظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية نمو حجم التجارة الخارجية للصين خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 0.03% سنوياً إلى 34.32 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليونات دولار).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيانات الإدارة العامة للجمارك القول إن صادرات الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 0.4% إلى 19.55 تريليون يوان، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.5% إلى 14.77 تريليون يوان، لتسجل الصين فائضاً تجارياً بقيمة 4.78 تريليونات يوان.

في الوقت نفسه سجلت قيمة التجارة الخارجية للصين خلال أكتوبر الماضي بمفرده نمواً بنسبة 0.9% مسجلة 3.4 تريليونات يوان، حيث زادت قيمة الواردات بنسبة 3% سنوياً، في حين انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 6.4% سنوياً.

وكان الخبراء يتوقعون أن تنخفض الصادرات بشكل أقل؛ ومع ذلك فإن النمو في الواردات، الذي توقع المحللون انخفاضه، جاء بمثابة مفاجأة.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالياً من أزمة عقارية وضعف الطلب العالمي. وكان المراقبون أكثر إيجابية بشأن أرقام التجارة الخارجية لشهر سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، مقارنة بشهر سبتمبر السابق، انخفض حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 5.2% في أكتوبر الماضي.

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