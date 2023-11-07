«دايملر تراك» الألمانية تعلن زيادة إيراداتها في الربع الثالث 3%

المصدر: لاينفيلدن - د ب أ

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تمكنت شركة تصنيع المركبات التجارية الألمانية «دايملر تراك» من زيادة إيراداتها في الربع الثالث من هذا العام، رغم انخفاض المبيعات.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة لاينفيلدن-إشتردينجن بالقرب من شتوتجارت أن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 13.9 مليار يورو، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 5% إلى 1.34 مليار يورو،

وكان المحللون يتوقعون في السابق زيادة أعلى قليلاً لكلتا القيمتين.

وارتفع هامش التشغيل في الأعمال الصناعية، والذي يحظى باهتمام الخبراء على نطاق واسع- أي باستثناء الخدمات المالية- بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 9.8%، ومع ذلك استمرت الطلبات الواردة في التراجع بنسبة 27% إلى 99 ألفاً و70 مركبة، وبلغت الأرباح الموحدة 957 مليون يورو، أي ما يعادل تقريباً مستوى العام السابق نفسه، الذي بلغ 990 مليون يورو.

كانت الشركة باعت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي 128 ألفاً و861 مركبة، بتراجع قدره 5%، وعزت الإدارة هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الاختناقات، التي يواجهها الموردون، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة مارتن داوم التوقعات السنوية «على الرغم من البيئة المتقلبة».

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