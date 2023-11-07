«الياه سات» تسجل ثاني أعلى إيرادات فصلية في تاريخها

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وثاني أعلى إيرادات فصلية في تاريخها بارتفاع 8%.

وسجلت الشركة ارتفاعاً نسبته 3% للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.2 مليار درهم، و713 مليون درهم على التوالي، وزاد صافي الدخل بأكثر من الضعف، في حين حافظ صافي الدخل المطبع على مستويات الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 274 مليون درهم.

وخلال فترة الأشهر التسعة، بلغت الإيرادات 1.2 مليار درهم، بزيادة 3% على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح المُطبعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 713 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي مع هامش قوي نسبته 60% (مقارنة مع 60% في العام السابق).

وبلغ صافي الدخل المُطبع (الربح) 274 مليون درهم، متماشياً مع مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي مع الحفاظ على هامش جيد بنسبة 23% (24% في العام السابق).

ووصلت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى 25.3 مليار درهم، أي ما يعادل 15.7 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية، محققة بذلك قفز كبيرة مقارنةً بنهاية العام 2022 (حيث بلغت 7.3 مليار درهم أو 4.6 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية).

وأكدت الشركة المضي قدماً لزيادة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلس (4.48 سنت) لكل سهم أي ما يوازي 402 مليون درهم. واستناداً إلى آخر سعر إغلاق للسهم، فإن هذا يعني عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة تزيد عن 6%، وهو من بين أعلى العائدات التي توفرها الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية لدولة الإمارات.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «شهد الربع الثالث إنجازات تاريخية عدة من شأنها أن تعزز مسار النمو المستقبلي للشركة. وأدى نمو إيراداتنا المعلن عنه لفترة التسعة أشهر الماضية والمدعوم بأحد أقوى مستويات الأرباح المسجلة للربع الثالث، إلى تحسين النطاق الإرشادي لأداء المجموعة للعام 2023، ما يعني أننا في وضع جيد لتسجيل أقوى أداء لدينا على الإطلاق للعام بأكمله. يتسم مركزنا المالي بانخفاض مستوى الرافعة المالية وهو بالتالي أقوى من أي وقت مضى ليواصل دعم سياسة توزيع الأرباح الجذابة. تمضي عمليات تجهيز القمر الصناعي من الجيل القادم»الثريا 4«قدماً حيث سيتم إطلاقه في العام 2024 وسيكون قيد الخدمة في النصف الأول من العام 2025، وسوف يوفر القمر الجديد إمكانيات متطورة وجديدة ستسمح لنا بتقديم حلول متطورة جديدة لعملائنا. حصلنا خلال الربع الثالث على أكبر عقد لنا على الإطلاق بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير السعة الاتصالاتية عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة المتعلقة بها بتفويض من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن ذلك شراء قمرين صناعيين جديدين هما الياه 4 والياه 5، الأمر الذي دفع إيراداتنا المستقبلية المتعاقد عليها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سيسهم في تعزيز أعمالنا الحكومية وتأمين تدفقات نقدية كبيرة حتى عام 2043».

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