سهم WeWork يخسر 598 دولاراً.. والشركة على شفا الإفلاس

المصدر: نيويورك - وكالات

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أوقفت بورصة نيويورك التداول على سهم WeWork، الشركة التي كانت في طليعة حركة المساحات المكتبية المشتركة، بعد تقارير أشارت إلى أنها ستقدم قريباً طلباً للحماية من الإفلاس.

وأشارت بورصة نيويورك إلى أنه تم تعليق التداول على سهم WeWork، الذي أغلق عند أقل بقليل من 84 سنتاً الأسبوع الماضي، بسبب أخبار الإفلاس الوشيك.

وبحسب «فوربس» انخفض سهم WeWork بنسبة 66% الأسبوع الماضي، من 2.52 دولار إلى 82 سنتاً، بما في ذلك انخفاض بنسبة 46%، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تخطط لتقديم طلب للحماية من الإفلاس تحت الفصل 11.

انخفض السهم بنسبة 98.5% هذا العام، بعد افتتاحه عند 60 دولاراً في 3 يناير، ووصل إلى أعلى نقطة له للعام عند 94.34 دولاراً في 2 فبراير.

وقد وصلت أسهم WeWork إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 598.80 دولاراً في 22 أكتوبر 2021، بعد يوم من طرح الشركة للاكتتاب العام.

كانت القيمة السوقية للشركة تبلغ 47 مليار دولار في يناير 2017، أما في أغسطس فقد أصبحت بنحو 270 مليون دولار، وفقاً لتقديرات مجلة Fortune.

وذكرت المجلة الأسبوع الماضي أن WeWork تدرس تقديم التماس إفلاس في نيوجيرسي في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بعد أن فاتت الشركة مدفوعات الفائدة المستحقة لحملة السندات.

ولدى الشركة ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من التزامات الإيجار المستحقة حتى نهاية عام 2027، كما خسرت ما يقدر بنحو 16 مليار دولار، منذ تأسيسها في عام 2010، وفقاً للمجلة.

تدير الشركة 777 موقعاً، عبر 39 دولة، وفقاً لإيداع الأوراق المالية، بإجمالي 906 آلاف محطة عمل، و653 ألف اشتراك. تولد الشركة 502 دولار في المتوسط من كل عضو مشترك.

كانت WeWork سادس أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم في عام 2017، بعد الاستفادة من اتجاهات العمل عن بعد في وقت مبكر، من خلال توفير مساحات مكتبية مرنة، وقابلة للتأجير للشركات، وفقاً لـ Insider، لكن قيود جائحة «كوفيد 19»، التي أفرغت المكاتب في عام 2020 أثرت سلباً في الشركة.

وقالت WeWork في بيان الشهر الماضي: إن هناك «شكاً كبيراً» في استمرارية الشركة بالعمل، مشيرة إلى «انخفاض طفيف في العضوية» و«زيادة المنافسة».

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