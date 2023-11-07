الأسهم الأمريكية تحاول التماسك والتشبث بالزخم التصاعدي

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم بشكل طفيف، أمس، إذ حاولت «وول ستريت» الحفاظ على زخمها من الأداء القوي الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 101 نقطة أو 0.3%، ومؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 0.3%، فيما تقدم مؤشر ناسداك المركب 0.4%.

وسيراقب المتداولون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث مرتين في الأيام المقبلة. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي مع تراجع عوائد السندات، فيما يأمل المستثمرون انتهاء حملة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم تسلا 2.5%، بعدما كشف تقرير من وكالة رويترز، عن تخطيط الشركة لإنتاج سيارات كهربائية بسعر اقتصادي يصل إلى 25000 يورو (26859 دولاراً) في مصنع بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.

أسهم أوروبا

واستقرت الأسهم الأوروبية، بعدما سجل المؤشر القياسي، أكبر قفزة أسبوعية منذ مارس، فيما حقق سهم «رايان إير» أفضل أداء خلال شهر، بعد أرباح سنوية قياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.1% خلال التداولات، بعد أن قفز أكثر من 3% الأسبوع الماضي، مع رضا المستثمرين عن سلسلة من الأرباح القوية، ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى. وصعد سهم رايان إير 5.8%، بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، أرباحاً سنوية قياسية، ووعدت بتوزيع أرباح منتظمة، ما رفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.3%.

وربح سهم تليكوم إيطاليا 2%، بعد الموافقة على بيع شبكة الخطوط الثابتة التابعة لها بقيمة 19 مليار يورو (20 مليار دولار) لشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كيه.كيه.آر. وانخفض سهم إيفوتيك 2.6%، بعد أن خفض بنك بي.آر.سي تصنيف سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية.

مؤشر نيكاي

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني، عند أعلى مستوى في أكثر من شهر، مقتفياً أثر وول ستريت في الجلسة السابقة، فيما قادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وقفز نيكاي 2.37% إلى 32708.48 نقاط في أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.64% إلى 2360.46 نقطة. وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، 8.15%، ما منح المؤشر نيكاي أكبر دفعة، كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.14%.

وزاد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58%، وكذلك سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 7.43%، لكن سهم شركة كاواساكي كايسن تراجع 11.38%، بعد أن خفضت شركة الشحن توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط مؤشر شركات الشحن 5.21% ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، كما هبط قطاع البنوك 2.06%.

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