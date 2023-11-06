«تسلا» تخطط لإنتاج سيارات كهربائية «بسعر اقتصادي».. وسهم الشركة يقفز 2.5%

المصدر: برلين - وكالات

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تخطط تسلا لإنتاج سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف يورو (26838 دولاراً) من مصنع بالقرب من برلين في ألمانيا، حسبما ذكرت رويترز يوم الاثنين.

وعقب انتشار خبر إنتاج تسلا سيارات كهربائية بسعر اقتصادي قفز سهم الشركة بنسبة 2.5% في بورصة نيويورك.

هذه الخطوة هي أحدث جهد تبذله شركة السيارات الكهربائية العملاقة لخفض أسعار سياراتها بشكل أكبر وإنتاج نموذج بأسعار معقولة طال انتظاره.

وأعلن الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خطط لإنتاج سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار في عام 2020 بحلول عام 2023.

ويُزعم أن إيلون ماسك، شارك الأخبار المتعلقة بالإنتاج المحلي لسيارته الكهربائية الجديدة مع عمال المصنع خلال زيارته لمقر Giga Berlin يوم الجمعة الماضي، ووفقاً لرويترز.

وكشفت معلومات الموردين مؤخراً أن Tesla تريد إنتاج 4 ملايين وحدة من السيارة الكهربائية القادمة بحلول عام 2030، مما يزيد إجمالي تسليماتها إلى 20 مليون مركبة بحلول نفس التاريخ.

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