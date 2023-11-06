«ريان إير» تعلن صرف توزيعات نقدية بقيمة 400 مليون يورو

المصدر: دبلن - ( د ب أ )

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أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الإيرلندية العملاقة ريان إير، صرف توزيعات نقدية أولية بقيمة 400 مليون يورو بما يعادل 0.35 يورو لكل سهم واحد، من خلال أرباح مؤقتة على دفعتين، بقيمة 200 مليون يورو لكل دفعة، في فبراير وسبتمبر على الترتيب.

في الوقت نفسه، تعتزم ريان إير صرف 25 % من أرباح العام المالي السابق للمساهمين، من خلال التوزيعات النقدية العادية، اعتباراً من العام المالي 2025 وما بعده.

كما تتوقع الشركة إمكانية القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم في المستقبل.

يأتي ذلك في حين زادت أرباح الشركة بعد حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 59 % سنوياً، إلى 2.18 مليار يورو، في حين وصل عدد الركاب خلال الفترة نفسها إلى 105.4 ملايين راكب، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم 104.77 ملايين راكب.

كما بلغ معدل الإشغال على طائرات الشركة الإيرلندية خلال النصف الأول 95 %، في حين كان المحللون يتوقعون 94 % فقط.

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