النفط يرتفع أكثر من 1 % مع إبقاء السعودية وروسيا على التخفيضات الطوعية

المصدر: لندن - (رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية العام.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.21 في المئة، إلى 85.92 دولاراً للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.58 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.07 دولار، أو 1.33 في المئة.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان، إن المملكة أكدت أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً، في ديسمبر، ليبقى الإنتاج عند تسعة ملايين برميل يومياً.

وأعلنت موسكو أيضاً مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية، حتى نهاية ديسمبر.

وقال محللو آي.إن.جي، في مذكرة، إن سوق النفط ستحقق فائضاً في الربع الأول من العام المقبل، وأضافوا أن هذا «يحتمل أن يكون كافياً لإقناع السعوديين والروس بمواصلة التخفيضات».

ومع ذلك، من الممكن أن يتسبب تراجع استهلاك الخام في المصافي الصينية في الحد من المكاسب.

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