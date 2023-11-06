الأسواق الأوروبية تستقر واليابانية ترتفع.. وسهم «رايان إير» يقفز 6%

المصدر: عواصم - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر قفزة أسبوعية له منذ مارس، في حين حقق سهم «رايان إير» أفضل أداء له في غضون شهر، بعد أرباح سنوية قياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.1 في المئة، خلال التداولات بعد أن قفز أكثر من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي، مع ابتهاج المستثمرين بسلسلة من الأرباح القوية ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

وصعد سهم رايان إير 5.8%، بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب أرباحاً سنوية قياسية، ووعدت بتوزيع أرباح منتظمة، مما رفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.3%.

وربح سهم تليكوم إيطاليا 2% بعد الموافقة على بيع شبكة الخطوط الثابتة التابعة لها بقيمة 19 مليار يورو (20 مليار دولار) لشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كيه.كيه.آر،

وانخفض سهم إيفوتيك 2.6 في المئة، بعد أن خفض بنك بي.آر.سي تصنيف سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر مقتفياً أثر وول ستريت في الجلسة السابقة، وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وقفز نيكاي 2.37% إلى 32708.48 نقاط في أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.64% إلى 2360.46 نقطة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 8.15% مما منح المؤشر نيكاي أكبر دفعة، كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.14%.

وزاد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58 في المئة، وكذلك سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 7.43%، لكن سهم شركة كاواساكي كايسن تراجع 11.38% بعد أن خفضت شركة الشحن توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط مؤشر شركات الشحن 5.21% ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، كما هبط قطاع البنوك 2.06%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز