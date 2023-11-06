نحو مستقبل خالٍ من الدخان: تجربة اليابان

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يحمل انخفاض مبيعات السجائر خلال السنوات الأخيرة في اليابان دروساً قّيمة لتعزيز لصحة العامة

يسبب التدخين عدداً من الأمراض الخطيرة؛ بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والسرطان، ويزيد من خطر الوفاة المبكرة. كما يسبب وفاة ثمانية ملايين شخص حول العالم سنوياً، وبهذا فإن التدخين يشكل تحدياً هائلاً للصحة العامة وعبئاً كبيراً على الحكومات والهيئات التنظيمية وسلطات الصحة العامة حول العالم.

وتسهم جهود وتدابير مكافحة التدخين ومنعه ودعم الإقلاع عنه بشكل فعال في الحد من الأضرار الناجمة عن التدخين. ولا شك بأن أفضل خيار للمدخنين هو الإقلاع عن التدخين، لكن الحقيقة هي أن الكثيرين لن يفعلوا ذلك. وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يستمر أكثر من مليار شخص في التدخين في جميع أنحاء العالم، ومن غير المرجح أن ينخفض هذا العدد حتى عام 2025.

وبالنسبة لأولئك المدخنين البالغين الذين لا يقلعون عن التدخين، فإن فرصة التحول إلى البدائل المثبتة علمياً والأقل ضرراً يسهم في خفض أعداد المدخنين بشكل كبير؛ وهذا هو الأساس للحد من أضرار التبغ.

يعتقد الكثيرون أن النيكوتين هو السبب وراء الأضرار الصحية للتدخين، لكن الأدلة العلمية أثبتت غير ذلك؛ فعلى الرغم من أن النيكوتين لا يخلو من المخاطر ويسبب الإدمان، لكنه ليس المسبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين. في الواقع، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في المواد الكيميائية السامة الناجمة من دخان احتراق التبغ -وليس النيكوتين.

خلال السنوات الأخيرة، تم تكثيف الجهود للحد من أضرار التبغ، من خلال تطوير وتسويق منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة، بما في ذلك السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ؛ وهي منتجات لا تعتمد على حرق التبغ، ولا ينتج عنها دخان وهي تقلل من مستويات المواد الكيميائية السامة المنبعثة عند مقارنتها بدخان السجائر. ورغم أن هذه المنتجات ليست خالية من المخاطر لكن يمكن أن تكون بديلاً أفضل للمدخنين البالغين الذين يتحولون إليها بشكل كلي؛ عندما يتم إثباتها علمياً وتنظيمها.

وتنظر حالياً العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة ونيوزلندا، إلى استخدام منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة المصرح بها كبديل مناسب للمدخنين الذين لا يقلعون عن التدخين، وتشجع هيئات الصحة العامة على استخدامها.

ويجدر التنويه هنا إلى تجربة اليابان مع تحول أعداد كبيرة من المدخنين إلى منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة على الرغم من عدم وجود سياسة رسمية للحد من أضرار التبغ وتشجيع الناس على التحول للبدائل. خلال تسع سنوات فقط منذ إطلاق IQOS ومنتجات التبغ المسخن في عام 2014، نمتIQOS عاماً بعد عام، لتصل إلى أكثر من 20٪ من حصة السوق(1).

في هذا السياق؛ كشفت دراسة أجراها باحثون من جمعية السرطان الأمريكية(2) عن زيادة نمو مبيعات منتجات التبغ المسخن وانخفاض مبيعات السجائر في السوق اليابانية، موضحةً أن مبيعات السجائر بدأت في الانخفاض بعد إطلاق منتجات التبغ المسخن في اليابان. علاوة على ذلك، نوهت الدراسة إلى أن الانخفاض بدأ مبكراً اينما تم تقديم هذه المنتجات في وقت سابق.

طبق الباحثون عدة نماذج بديلة للوقوف على أسباب أرقام المبيعات، بما في ذلك التسعير والقوانين، لكنهم وجدوا صعوبة في تفسير الانخفاض في مبيعات السجائر دون الأخذ بالاعتبار إدخال منتجات التبغ المسخن في الدولة. وخلصت الدراسة إلى أن منتجات التبغ المسخن "من المحتمل أن تخفض مبيعات السجائر في اليابان". ومع ذلك، نوه الناشرون إلى أن الدراسة قيمت أسباب انخفاض مبيعات السجائر وليس التأثير الصحي لمنتجات التبغ المسخن.

في هذا السياق؛ أفادت دراسة ثانية مستقلة أجرتها المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أنه بين عامي 2015 و 2019، انخفض إجمالي مبيعات السجائر بنسبة 34% في اليابان، في حين زادت مبيعات منتجات التبغ المسخن من 5.1 مليار قطعة إلى 37.1 مليار(3). وخلصت الدراسة إلى أن "الانخفاض المتسارع في مبيعات السجائر فقط منذ عام 2016 يتوافق مع إدخال ونمو مبيعات منتجات التبغ المسخن".

إن انخفاض مبيعات السجائر في اليابان هو تجربة مميزة يمكن أن تحتذي بها الدول التي تتطلع إلى خفض معدلات بيع السجائر بين سكانها. كما رأينا في اليابان، يمكن أن تلعب المنتجات الخالية من الدخان دوراً مهماً في استبدال السجائر لدى المدخنين البالغين. من خلال التشجيع الصحيح للجهات التنظيمية، ودعم المجتمع المدني، ووجود البدائل المبتكرة المعتمدة على العلم والمخففة للضرر، يصبح المستقبل الخال من السجائر ممكناً.

برعاية شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة

المراجع:

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