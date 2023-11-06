«ماس المختبر» الأسرع نمواً بسوق المجوهرات

المصدر: (دبي - البيان)

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توقّع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم أكثر من 30 شركة ماس مختبرية، أن يحدث قطاع الماس المزروع ثورة في صناعة المجوهرات. وأوضح المركز، في تقرير، أن الماس المصنّع في المختبر (LGDs) يبرز باعتباره القطاع الأسرع نمواً في سوق المجوهرات، حيث شهدت دبي في 2022، نمواً مذهلاً تجاوز 125% في تجارة الماس.

واستعرض التقرير العديد من التطبيقات للماس المزروع في المختبر، بما في ذلك استخدامه في أشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، وصناعات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي 18» الهندية: «سجلنا أداءً رائعاً 2022، حيث حققنا نمواً 125 % في تجارة الماس إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار، ولا يمكن إنكار الطلب على الماس المنتج في المختبر». وأضاف أنه بسبب المتطلبات التكنولوجية والصناعية، من المتوقع ألا يواجه الماس المنتج في المختبر التحديات نفسها التي واجهها الزمرد المنتج في المختبر.

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