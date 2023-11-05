السعودية وروسيا.. استمرار خفض النفط الطوعي بمليون برميل يومياً في ديسمبر

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا استمرار الخفض الطوعي للنفط في ديسمبر، حيث إن وزارة الطاقة السعودية تبنت فكرة استمرار الخفض الطوعي للإنتاج بواقع مليون برميل نفط يومياً في ديسمبر.

استمرار الخفض ورد على موقع وزارة الطاقة، على لسان مصدر مسؤول في الوزارة، أكد أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية شهر ديسمبر،

وبذلك سيكون إنتاج السعودية من النفط في شهر ديسمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

وأضاف المصدر: إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر المقبل، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من العام الحالي، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية، التي تبذلها دول «أوبك+»، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعي الإضافي 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام، والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر 2023 مثلما أعلن سابقاً.

ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في أبريل خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2024، بينما أعلنت في أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

وأضاف نوفاك: إن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز